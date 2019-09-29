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أمانة جدة تضبط أكثر من 2 طن أسماك مجهولة المصدر

أمانة جدة تضبط أكثر من 2 طن أسماك مجهولة المصدر
weam.co/615333
واس- الوئام

ضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي، أمس، شاحنة محملة بالأسماك بلغت حمولتها 2095 كيلو جراماً, وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.

وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بن هادي بالحارث, أن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرى إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.

وأشار بالحارث إلى أنه تم تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك. يُذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظا على الصحة العامة.

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