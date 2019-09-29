بدء استقبال السياح القادمين إلى المملكة بالتأشيرة السياحية

متابعات- الوئام

استقبلت المديرية العامة للجوازات، من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة أول أمس الجمعة.

وأوضحت الجوازات، أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة .

وأشارت إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسية إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوم خلال السنة الواحدة.

وأفادت الجوازات، بأن منافذ الدخول الرئيسية التي سيمر السيّاح عبرها، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البرّي، منفذ البطحاء البرّي، مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.