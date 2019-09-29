مواجهات الفريقين آسيويا.. أمواج الهلال تهد سد قطر

إبراهيم آل صالح - الوئام

يلتقي الهلال السعودي بنظيره السد القطري، الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات دوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا مباراة الذهاب.

ويسعى الزعيم السعودي إلى كسب اللقاء ووضع قدمًا في النهائي الآسيوي الذي أصبح حلم كل هلالي وقبل ذلك حلم كل سعودي بعد غياب طويل وفي المقابل يسعى النادي القطري إلى الفوز على الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية تريحهم قبل مباراة الإياب في العاصمة السعودية الرياض وذلك يوم الثلاثاء الـ 22 من شهر أكتوبر القادم.

وتستعرض صحيفة الوئام لقاءات الفريقين في البطولة الآسيوية حيث التقوا في 9 لقاءات كان النصيب الأعلى في الفوز لصالح الأزرق الهلالي بفوزه 4 مرات بينما استطاع السد الفوز في لقاءين و حضر التعادل في ثلاثة مباريات.

ولم يسبق للفريقين أن تواجها في دور نصف النهائي و ستكون مباراة الثلاثاء هي الأولى في هذا الدور، و قد التقى الهلال بالسد عام 2014م في دور ربع النهائي وانتهى لصالح الهلال بهدف دون رد مجموع مباراتي الذهاب و الإياب.

و كان آخر لقاء بين الفريقين عام 2015م و انتهى لصالح الهلال بهدفين لهدف سجل للهلال يوسف السالم و لاعب السد محمد كاسولا بالخطأ في مرماه.

و في عام 2014م شهدت أكبر نتيجة بين الفريقين بدور المجموعات و كانت لصالح الهلال بعد الفوز بخمسة أهداف دون رد.