في الجولة «5»: الهلال يواصل ثباته.. الاتحاد يستعيد توازنه.. ونزيف نقطي أهلاوي نصراوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تغلب على ضيفه التعاون بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده إلى (13) نقطة.

كما نجح الفريق الاتحادي في إعادة توازنه من جديد بعد تحقيقه فوزاً صعباً على مضيفه الشباب بنتيجة (2-1)، في حين اكتفى الأهلي والنصر في لقاء الكلاسيكو والذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” بالتعادل السلبي ليواصل الفريقين نزيف النقاط.

التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز ماحملته الجولة (5) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واصل الفريق الهلالي صدراته برصيد ( 13 )نقطة.

حل فريق الفيصلي ثانياً برصيد ( 11 ) نقطة.

حملت الجولة الخاسمة ( 7 ) انتصارات وتعادل سلبي وحيد كان في لقاء ( الأهلي – النصر ).

أكبر نتيجة حصلت في الجولة الخامسة (الحزم 4 – ضمك 0 ).

شهدت مباراة ( الشباب – الاتحاد ) أعلى نسبة للبطاقات الملونة بواقع ( 6 ) بطاقات صفراء كان نصيب الفريق الاتحادي منها ( 4 ) بطاقات ، في حين حصل لاعبي الشباب على بطاقتين صفراء.

بعد نهاية الجولة الخامسة:

الفريق الهلالي الأقوى هجوماً برصيد ( 15 ).

الفريق النصراوي يعتبر الأقوى دفاعاً لم يلج مرماه سوى هدف وحيد.

فرق ( النصر ، الفيحاء ، ضمك ، الفتح ) تعتبر الأضعف هجوماً سجلت فقط ( 3 ) أهداف.

دفاع فريق ضمك الأضعف بعد ان استقبلت شباكه ( 12 ) هدفاً.

الفتح الأكثر خسارة بـ ( 5 ) خسائر.

الهلال الأكثر تحقيقاً للفوز بواقع ( 4 ) انتصارات.

الهلال والفيصلي لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن.

الشباب الأكثر تعادلاً بـ ( 3 ) تعادلات.

اللاعبون:

– تصدر الثلاثي (البرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد)، (السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال)، (السنغالي اليو سيسي مهاجم نادي العدالة) صدارة الهدافين برصيد (4) أهداف لكل منهم.

– تصدر لاعب الحزم حسين الحبيب قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة بمساهمته في صناعة (3)أهداف من خلال لعبه (392) دقيقة بواقع (131)دقيقة لكل مساهمة في صناعة هدف، إضافة للاعب أبها سعد بقير حيث ساهم في صناعة (3) أهداف من خلال لعبه لـ (450) دقيقة بواقع (150)دقيقة لكل مساهمة في صناعة هدف.