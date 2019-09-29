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شرطة الشرقية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض

شرطة الشرقية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض
weam.co/615384

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر.

وصرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن توفر الدلائل على تورُّطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب ١٣ جريمة سرقة منازل و٢٠ جريمة نشل بالإضافة لسرقة مركبتين لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ، وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصاغات ذهبية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوّة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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