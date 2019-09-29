الشباب يواصل تحضيراته لـ”شبيبة الساورة”

الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان، واصل الفريق الكروي الأول مساء اليوم الأحد تحضيراته على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخى ألميرون، استعداداً لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في إياب مباريات بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.