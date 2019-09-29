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الشباب يواصل تحضيراته لـ”شبيبة الساورة”

الشباب يواصل تحضيراته لـ”شبيبة الساورة”
weam.co/615388
الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب
بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان، واصل الفريق الكروي الأول مساء اليوم الأحد تحضيراته على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخى ألميرون، استعداداً لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في إياب مباريات بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي، عقب ذلك طبق اللاعبون جمل فنية منوعة في منتصف الملعب، ثم ألحقها المدرب بتقسيمة تكتيكية على ثلثي الملعب. واختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. وشهدت التدريبات غياب كل من: صوماليا، الصليهم، حسن معاذ، محمد عطية، وليد حزام.

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