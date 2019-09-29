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مدني جدة: نسبة السيطرة على حادث قطار الحرمين حتى الآن 75%

مدني جدة: نسبة السيطرة على حادث قطار الحرمين حتى الآن 75%
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أعلن الدفاع المدني في جدة أن نسبة السيطرة على حادث قطار الحرمين حتى الآن 75٪.

ودعت صحة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة القطار بجدة قدر الإمكان، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.

وأعلن قطار الحرمين، عن إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين، وخصص للمواطنين رقم 920004433 للاستفسار.

وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن بجدة، مكافحة حريق قطار الحرمين بالسليمانية، فيما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى.

وكانت إدارة مرور جدة، ناشدت الجميع بالابتعاد عن موقع حريق قطار الحرمين، ونشرت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، قائمة بالطرق البديلة لطريق الحرمين ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).

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