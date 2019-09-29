سيناتور أمريكي: قلت لترامب اجعل إيران تدفع الثمن

واشنطن - الوئام

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إنه طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل إيران تدفع ثمن ما تفعله في العالم.

وأضاف غراهم: “قلت للرئيس دونالد ترمب بأن عليه أن يجعل إيران تدفع الثمن، قلت له: لقد قمت برد محسوب بعد إسقاط الدرونز ولم ينفع معها وهي الآن جامحة ويجب أن تعيدهم لمكانهم”.

وتابع في مقابلة تلفزيونية مع محطة “سي بي إس”، أن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون استطاع أن يدافع عن نفسه، وقاد البلاد بنفس الوقت عندما كان يواجه نفس الوضع”.

يشار إلى أن صحيفة “ذا هيل The Hill” الأميركية كانت كشفت عن تلقي أعضاء من الكونغرس إحاطات سرية الأربعاء الماضي، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترمب باللوم فيها على طهران.

وقال أعضاء من مجلس الشيوخ إن الإحاطة التي أجريت في مجلس الشيوخ قدمها مسؤولون من البنتاغون والمخابرات الأميركية.

موضوع يهمك?أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، اليوم الثلاثاء، أن هجوم أرامكو عمل حربي، مشددا على ضرورة ردع إيران عن أعمالها… السيناتور غراهام: يجب إعادة سياسة الردع ضد إيران أميركا.

وبعد الإحاطة السرية دعا السناتور ليندسي غراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس ترمب، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس ترمب “ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف”.

كما شدد غراهام على ضرورة الردع العسكري قائلاً: “أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكرياً، يجب أن يدفعوا ثمنا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبداً – وعلينا التفكير في الرد العسكري.. آمل أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم”، في إشارة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.