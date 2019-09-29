والد الجاني ممدوح بن مشعل يؤدي الصلاة ويعزي في اللواء عبد العزيز الفغم

الوئام-متابعات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، مقطع فيديو لوالد الجاني، المتهم بقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

و انتقل إلى رحمة الله اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيصلى عليه الصلاة بالمسجد الحرام اليوم الأحد.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

و يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.