“الشورى” يطالب “الداخلية” بالتوسع في منح تراخيص مدارس القيادة وتحديدًا “النسائية”

طالب مجلس الشورى، وزارة الداخلية، بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.
جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/1440هـ ,في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.
ودعا المجلس في قراره، الوزارة إلى سرعة تـطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمتا بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نورة المري.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.
وأشار المجلس في قراره إلى أهمية تكثيف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة, حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة, وتحديث مواقعها على الخرائط.
وتقدمت عضو المجلس لينه آل معينا بتوصية إضافية طالبت فيها وزارة الداخلية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم وإجراءات مطولة, إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية من الأصوات عند التصويت عليها.
وأوضح نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي، أنه يتم حاليًا دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط , مشيرًا إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27 /12/ 1433 هـ, الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب. وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.
هناك اناس لا يشهدون الصلاه داخل الاحياء داخل القرى وهم مسلمون نود ونرجو اخذ الحيطخه والحذر لان الشيطان سول لهم ترك الصلاه تكليف جهه خاصه من الرقابه بمتابعتهم واخذ اسمايهم وحثهم بالتخصيص على حضور الصلوات وعمل مثلا منافسه صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بسبع وعشرين درجه ونصنع حساب الدرجات كم تحصل على درجه في مدونه خاصه يقوم بها احد اعضاء المسجد وتعيين من يقوم بضبط ويا حبذا حراسه للمساجد والاتعاظ بغيرها لمن هدمت مساجدهم فالسعيد من اتعظ بغيره تعيين حراسات لانها اعظم شريعه في التاريخ كله الصلاه وحولها ندندن بجميع اجرااتها وكل شخص يستطيع حساب درجات التي حصل عليها في كل صلاه فكم يجمع وبعد ذلك الخطوات كل خطوه ترفع درجه هذا حساب ثاني لكي يطمين البعض ونتعلم اكثر ونهتدي الى ديننا اكثر ونحاسب انفسنا قبل ان نحاسب ما لنا وما علينا واللهم كن لنا ولا تكن علينا
(نصره الانبياء) تعيين خاص لذلك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسمعوا واطيعوا ولان ولي عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه) نصره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجلب عبد حبشي كان راسه زبيبه والبحث عنه بمواصفات اخلاق درجه واحده وتعيينه مسوول عن اشياء قد لا يستطيع البعض ضبطها مثلا يعملون له ما يشاء من محاريب اي داوود عليه السلام ومنها ايضا احواض كبيره واسعه فيها ماء وهكذا مثلا عرش بلقيس قوارير وماء الذي حسبته لجه صناعته في موقع عام يرتاده الكثيرون كل هذا من نصره الانبياء والاسلام وقول الله تعالى في كتابه الكريم وايضا في الحديث الشريف احاديث نستخلص منها اشياء ونقوم بعملها ونطبقها في الواقع الملموس المحسوس
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الذوق العام واهميته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسيي الاخلاق كل خلق يخدش الذوقالعام سيي لذلك تعيين فرقه او هييه خاصه بالذوق العام مثل الشرطه او المرور وافراد ولبس خاص يجوبون الممناطق والاحياء والمحلات وكل ما من شانه رفعه البلاد والعباد ويسالون عن الخلق وماذا يحدث في المجتمع في الاسر في العوايل حتى في الالفاظ حتى في الاموال وكل شي يهم المجتمع وكل فرد مثلا له مساحه خمسه كيلو متر يقوم بتغطيتها كلها من مساجد ومن فردين او ثلاثه في موقع واحد لان يد الله مع الجماعه من اجل الا تتفشى اشياء وامور غير مرغوبه فالوقايه خير من العلاج