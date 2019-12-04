تعرف على اللاعبين الأساسين فى الطرح التاريخى لأكتتاب أرامكو السعودية

اكتتاب أرامكو يعني بيع أسهم الشركة أو سنداتها لأي شخص يرغب في دفع السعر الذي يحدده مديرو هذا العرض، من يشتري الأسهم الآن، يصبح مساهماً في أرامكو وفق عدد الأسهم التي تمتلكها.

ما هو طرح أرامكو؟

أصبحت أرامكو السعودية هي الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمية، حيث يتوقع العالم عرضًا عامًا في البورصات العالمية، وكذلك في سوق الأسهم السعودية، حيث من المتوقع أن يكون اكتتاب أرامكو هو الاكتتاب الأكبر في العالم وهو ما تحقق بالفعل حتى الأن.

حجم احتياطات أرامكو

رفعت أرامكو السعودية في تقريرها السنوي احتياطيات النفط المكافئة إلى الشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.

البنوك المشاركة في الطرح

انضم كل من Royal Bank of Canada و Banco Santander و Mizuho Financial Group مؤخرًا إلى قوائم مرتبي الاكتتاب بأرامكو.. وذلك وفقًا لما ذكرته بلومبرج.

قائمة الشركات المصدرة الخمسة عشر، بما في ذلك بنوك الاستثمار Lazard و Moelis و Citi و Goldman Sachs و HSBC و Samba Financial Group لهم دور في الاكتتاب العام.

حجم احتياطات أرامكو

رفعت أرامكو السعودية في تقريرها السنوي احتياطيات النفط المكافئة للمملكة إلى الشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.

تحليل مركز زيد للاستشارات

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إنه يرحب بتزايد الإقبال اليوم وغداً على اشتراك أرامكو من قبل المستثمرين الأفراد، من المتوقع أن يزداد تغطية الاكتتاب ثلاث مرات لقطاع الأفراد.

وتوقع أن يكون السعر النهائي لأرامكو 32 ريال سعودي، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.5٪ على أساس توزيع أرباح بقيمة 75 مليار ريال سعودي.

ستكون هذه فرصة إيجابية للمستثمرين وصناديق الاستثمار المشتركة لدخول أرامكو، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وفقًا لتوقعاتك، وبناءً على التوقعات الإيجابية لأرامكو، يمكن أن يصل العائد على الاستثمار في أسهم أرامكو إلى 6 و 6.5٪ في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وفيما يتعلق بمعدلات البنوك المشاركة ، قال: “أعتقد أن البنوك ستمول القطاع الفردي ما بين ألف وثلاثة مليارات ريال وفقًا لكل بنك ، وإذا كانت المعدلات والفوائد 1٪ ، فإن هذا سيعطي نسبة عالية الربحية خلال مرحلة الاكتتاب العام وسوف تنعكس في النتائج في الربع الرابع والفترة المقبلة “.

فيما يتعلق بالتقديرات بعد إدراج أرامكو ، توقع الرقيب أن يتم تحديد سعر أسهم أرامكو عند 37 ريال ، وأن يبلغ وزن أرامكو في مؤشر “تداول” 11٪ ، مشيرًا إلى أن مؤشر السوق السعودي سيرتفع بحوالي 15٪ ويتجاوز 9000 نقطة.

يذكر أن واحدة من أشهر منصاتالاستثماروتداول الأسهم العالمية وهى شركة etoro قد أعلنت أن سهم أرامكو السعودية SACOسيكون متاحا للتداول عبر منصاتها قريبا، ويذكر أن الشركة تمتلك عدد كبير من الأصول والذي يبلغ عددها حوالي 2000 أصل مالي في العديد من الفئات، كما تتميز بحضورعالمي حيث تسجل بها اكثر من 12 مليون مستخدم في 140 دولة حتى الأن.

اكتتاب أرامكو في السعودية

الرقيب قال عن رسوم البنوك أنها لا تقلقه، فهو يعتقد أن البنوك ستدعم وتمول شريحة الأفراد بمتوسط مبلغ من مليار وحتى 3 مليار ريال سعودي، وذلك بحسب كل مصرف.

إن البنوك التي ستكون فائدتها 1% ستعود عليها الفائدة بربحية كبيرة خلال مرحلة الاكتتاب.

تقدير سعر السهم

فيما يتعلق بالتقديرات بعد إدراج أرامكو، توقع الرقيب أن يتم تحديد سعر أسهم أرامكو عند 37 ريال، وأن يبلغ وزن أرامكو في مؤشر التداول 11٪ ، مشيرًا إلى أن مؤشر السوق السعودي سيرتفع بحوالي 15٪ ويتجاوز 9000 نقطة.

يستمر اكتتاب أرامكو بالسعودية في جمع مليارات الريالات بعد دخول الاكتتاب العام في الأسبوع الثاني. ووقعوا حوالي 845 مليون سهم بقيمة تزيد على 27 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أن 38٪ من المشتركين الأفراد قد اشتركوا في الخدمات المصرفية الإلكترونية وأكثر من 36٪ من خلال الفروع،

مع الوضع في الاعتبار أن اشتراك الأفراد ينتهي يوم الخميس المقبل.

وكان الاكتتاب العام في أرامكو 58.4 مليار ريال في نهاية يوم الخميس الماضي.