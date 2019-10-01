MBC تحذف فيديو وصف بـ”المسئ” للسعوديين وينعتهم بالإرهابيين

متابعات- الوئام

حذفت قناة MBC مقطع فيديو وصف بـ”المسئ” للسعوديين، وذلك على مسرح أرب قوت تالنت، يعطي صورة سيئة عن المواطنين السعوديين بعدما ظهر مواطن على المسرح مرتديًا حزامًا ناسفًا، ورغم أن المشهد تمثيلي إلا أنه يكرس صورة ذهنية خاطئة عن السعوديين بتصويرهم على أنهم إرهابيين ولديهم خبرة في التفجير، رغم أن الواقع والمجتمع السعودي لا يمت لهذه الصفات بأي بصلة.

يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين السعوديين، وشنوا هجومًا عنيفًا على القائمين بإدارة القناة، لانتهاكهم قيم المجتمع السعودي التي يحظوا بها ويدركها الجميع، بعدما أوضح المشهد ضيق الأفق وعدم الإحساس بالمسؤولية بعد ظهور “عبث” تلفزيوني وترسيخ فكرة الإرهاب في مشهد أخرج بأيدي سعودية لا تدرك معني تحمل المسؤولية.