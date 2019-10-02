الرياض- الوئام:

توقع أنطوان غريزمان أن تكون بدايته مع برشلونة الإسباني صعبة، لكن مشوار المهاجم الفرنسي الدولي مع فريقه الكاتالوني الجديد لا يزال بحاجة للكثير من التطمينات.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يستقبل برشلونة على ملعبه “كامب نو” الاربعاء إنتر المتالق راهنا في إيطاليا، باحثا عن تعويض تعادله الافتتاحي سلبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يريد بطل العالم اثبات نفسه في فريق يعج بالنجوم، وعلى رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي المتوج أخيرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي، وذلك بعدما اطلق برشلونة سراحه من أتلتيكو مدريد مفعلا بنده الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

قال مدربه ارنستو فالفيردي مطلع الموسم “ضد بلباو لم يكن مشاركا كما نطمح. لكن يتعين على الفريق مد مهاجمينا بالكرات”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

عندما سجل غريزمان هدفين في المباراة التالية ضد ريال بيتيس، اعتقد جمهور “كامب نو” انها البداية الحقيقية لمهاجمهم الجديد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لكن بعد خمس مباريات في الدوري، عزز غريزمان رصيده بهدف وحيد وتمريرة حاسمة، فيما بدا يبحث عن توازنه في مباريات أخرى، برغم فرض نفسه في الليغا خلال المواسم التسعة الماضية مع أتلتيكو مدريد وقبله ريال سوسييداد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بعد الفوز الاخير على فياريال، سئل غريزمان (28 عاما) عن بدايته مع برشلونة المتوج بدوري ابطال اوروبا خمس مرات “هي مختلفة. نوعية كرة القدم مختلفة، مركز جديد عرفت ان التأقلم معه سيكون صعبا”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

تابع “لكن أشعر باني اتحسن في كل مباراة. ثلاثة أهداف ليست سيئة، أليس كذلك؟ يمكنني القيام بأفضل من ذلك، لكني وصلت للتو. أعمل من أجل الفريق، وإذا سجلت أو مررت (كرات حاسمة) سيكون أفضل”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يملك غريزمان الحجج الكافية للدفاع عن نفسه. فهو انضم الى فريق يملك أدنى رصيد من النقاط منذ 25 سنة بعد 5 مباريات على انطلاق الدوري.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كما ان هزيمته الموجعة أمام ليفربول الانكليزي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا برغم تحقيقه فوزا كبيرا في الذهاب، لا تزال ماثلة في كوابيس مشجعيه، فيما أصبح مستقبل مدربه فالفيردي مهددا بسبب النتائج العادية.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وصل غريزمان مع هالة المنقذ لهجوم برشلونة المتقدم في السن، لكن فريقه الجديد بقي طوال الصيف يسعى لاستعادة البرازيلي نيمار، وكأن الاخير يملك سحرا يفتقده الفرنسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كما تعين على اللاعب المتوسط القامة (1,76 م) تصحيح العلاقة مع برشلونة وجماهيره، وذلك بعد رفضه الانضمام الى صفوف “بلاوغرانا” قبل 12 شهرا في خطاب علني.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

قال الاسطورة ميسي لصحيفة “دياريو سبورت” الشهر الماضي “بصراحة، لقد أمضيت وقتا قليلا معه. منذ عودتي (من العطلة الصيفية)، تعرضت للإصابة وتدربت بمفردي”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

تابع صاحب الارقام القياسية الخارقة “ذهبوا في جولة وبعد عودتهم نرى بعضنا قليلا في غرف الملابس، لكني لم أكن متواجدا في التدريبات. سنحصل على فرصة تشارك الكثير من الامور”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لعب غريزمان حتى الآن في عدة مراكز، ثلاث مرات كرأس حربة وخمس على الجهة اليسرى من المثلث الهجومي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في مبارياته الثماني، كان هناك 6 تركيبات هجومية، فتنوّع الثنائي المرافق له بين الاوروغوياني لويس سواريز، الفرنسي عثمان ديمبيلي، البرازيلي رافينيا، كارليس بيريز، انسو فاتي (غينيا بيساو) وميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يشرح فالفيردي “هو لاعب قادر على شغل عدة مراكز. علينا أن نرى من القادر على اللعب، لكن من الواضح ان النظام يجب أن يستوعب (كل) اللاعبين”.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

عندما أعلن انه يريد ترك أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، قال غريزمان انه أراد تحديا جديدا، وعبر عن ادراكه التام عن امكانية تقلّص هالته إلى جانب أمثال ميسي وسواريز وديمبيلي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لكن بروز اليافع فاتي (16 عاما) وبيريز (21) أضاف المزيد من المرشحين لازعاج غريزمان في طابور مهاجمي برشلونة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لذا كان من الصعب عليه التوصل إلى مستوى ثابت في فريق سيطر عليه الاداء المتفاوت بين مباراة وأخرى. برغم ذلك، كانت بدايته مشجعة، وضد إنتر سيحاول توجيه رسائل تريح ادارته وجماهيره.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري ابطال اوروبا

المباراة: برشلونة – إسبانيا ضد انتر ميلان – إيطاليا المجموعات الجولة: 2

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: دامير سكومينا

مساعد حكم: جور برابروتنيك

مساعد حكم: فوكان روبيرت

المعلق حفيظ دراجي

التوقيت: اليوم الاربعاء الموافق 2-10-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة برشلونة وإنترميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا



