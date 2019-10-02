الرياض- الوئام:

يستعد ليفربول الإنكليزي حامل اللقب لخوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، باستضافته سالزبورغ النمساوي اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019، في يوم يشهد مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل الفريق الإنجليزي على ملعب أنفيلد، في تعويض سقوطه غير المتوقع في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولي الإيطالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وسيعود ليفربول الى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ “الريمونتادا” الشهيرة التي حققها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضي، حين تفوق على برشلونة 4-صفر، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر الفريق الإنكليزي بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التي خاضها، ويتقدم حاليا بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويعوّل مدرب الـ”ريدز” الألماني يورغن كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، على ثنائية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الهجومية من جهة، وعلى السد المنيع دفاعيا للهولندي فيرجيل فان دايك من الجهة الأخرى.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في المقابل لن تكون زيارة الفريق النمساوي الفائز في مباراته الأولى على جنك البلجيكي 6-2 لملعب أنفيلد سهلة، لاسيما وأن لا مجال للمقارنة بين منافسه في الجولة الأولى ومضيفه في الثانية.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وضمن المجموعة نفسها، يسعى نابولي إلى البناء على ما حققه في الجولة الأولى، عندما يحل ضيفاً على جنك.

ويتصدر سالزبورغ المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متقدماً على نابولي بفارق الأهداف، أمام ليفربول الثالث وجنك الرابع بدون نقاط.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتشهد المجموعة السادسة صداماً من العيار الثقيل، عندما يستضيف برشلونة الإسباني الذي يعاني من عدم ثبات أدائه هذا الموسم، إنتر الإيطالي متصدر الترتيب في “سيري أ”، والفائز في مبارياته الست كلها.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي مواجهة الانتقادات التي تحمل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي مسؤولية تراجع النتائج، يكال المديح لأنطونيو كونتي في إنتر.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وينسب الى المدرب الجديد الفضل في الأداء اللافت الذي يقدمه الـ”نيراتزوري” هذا الموسم، وجعله مهدداً فعلياً ليوفنتوس الفارض هيمنته على البطولة المحلية في الأعوام الثمانية الماضية.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويجد إنتر نفسه في إحدى أزهى فتراته منذ تتويجه الأخير بطلا لأوروبا عام 2010.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل برشلونة في عودة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي الى صفوفه مع معاودتهما التمارين بشكل تدريجي بعد الإصابة، وبلوغ مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وضمن المجموعة نفسها يلعب بوروسيا دورتموند الألماني مع سلافيا براغ التشيكي، بعدما أنهى كل منهما الجولة الأولى بتعادل: دورتموند مع برشلونة سلبيا، وسلافيا براغ مع إنتر بنتيجة 1-1.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الثامنة يأمل أياكس أمستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في الموسم الماضي، في مواصلة نجاحاته رغم رحيل العديد من اللاعبين عن صفوفه، عندما يزور استاديو دي ميستيلا معقل فريق فالنسيا الإسباني.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويتشارك الفريقان صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع أفضلية للفريق الهولندي بفارق الأهداف بعدما فاز في المباراة الأولى على ليل 3-0، فيما تغلب فالنسيا على تشلسي الإنكليزي في ستانفورد بريدج 1-صفر.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي المباراة الثانية يسافر الـ”بلوز” مع مدربهم الجديد ونجمهم السابق فرانك لامبارد إلى ليل، أملا في أن تشكل المباراة نقطة تحول لاستعادة مستوى حامل لقب بطل الدوري الأوروبي (“يوروبا ليغ”).

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويحل لايبزيغ الألماني متصدر المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط ضيفاً على وصيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (نقطة واحدة)، فيما يستضيف ليون الفرنسي الثالث (نقطة واحدة) بنفيكا البرتغالي الرابع (بدون نقاط).

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال اوروبا لكرة القدم

المباراة : ليفربول – إنجلترا ضد ريد بول سالزبورغ – النمسا المجموعات الجولة: 2

الملعب: آنفيلد

الحكم: أندرياس إيكبيرغ

مساعد حكم: ميهمت كلوم

مساعد حكم: ستيفان هالبيرغ

المعلق علي محمد علي

التوقيت: اليوم الاربعاء الموافق 2-10-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا:

beIN SPORTS HD 2

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

سيتم توفير البث قبل المباراة