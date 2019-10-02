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تقرير بريطاني: كارثة الدوحة في بطولة ألعاب القوى تهدد مونديال 2022

تقرير بريطاني: كارثة الدوحة في بطولة ألعاب القوى تهدد مونديال 2022
weam.co/615883
الدوحة - الوئام
سلط تقرير لموقع آي البريطانى الضوء على كارثة استضافة قطر لبطولة ألعاب القوى المقامة حاليا فى العاصمة “الدوحة”.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان، تحت عنوان “لماذا تمثل بطولات العالم الهزلية فى الدوحة نذير شؤم بالنسبة لمونديال قطر 2022، إن فرق ألعاب القوى لعبت في ملعب يضم صحفيين وأطقم الكاميرات أكثر من المشجعين.
وأضاف أن البطولة تجاهلت المشجعين الذين يدفعون مبالغ طائلة مقابل التذاكر والسفر، وفي كثير من الأحيان الإقامة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المشروبات والأطعمة داخل المدرجات.
وتابع: “من الواضح أن المشجعين تم إغفالهم في بطولة العالم لألعاب القوى ، التي عقدت في الدوحة ، عاصمة قطر .. حيث نسي IAAF – الهيئة الحاكمة لألعاب القوى – الجماهير منذ سنوات عندما وافقت على تنظيم هذا الحدث في مكان يلعب فيه الرياضيون ويحصلون على ميداليات أمام الآلاف من المقاعد الفارغة”.
وسرد كاتب التقرير كيف أخبرته زميلة غاضبة في الدوحة، عن المكانة الهزلية لنهائيات سباق 100 متر سيدات واصفة الفاعلية بـ”الميتة”، وقالت له: “إنه أمر محرج للرياضة ويمثل اتهاما للأشخاص الذين اختاروا تنظيمها هنا. لا يهتم السكان هنا بما يجري، كما أن جودة الرياضة ، التي كان بعضها ممتازًا ، لم تنجح فى تغيير ذلك. كان كل ذلك متوقعًا منذ لحظة إعلان القرار في عام 2014”.
وأكد الكاتب أن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لبطولة كأس العالم، المقرر استضافتها هناك في غضون ثلاث سنوات، في بلد قد يكون اهتمامه بكرة القدم ضئيلًا بقدر اهتمامه بألعاب القوى.

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