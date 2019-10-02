ضبط بنادق صيد مخالفة في محافظة القنفذة

مكة -الوئام -عبدالله العازمي

ضبطت فرقة من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، اليوم، بنادق صيد مخالفة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن الفرقة ضبطت أحد المقيمين مخالفا لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية.

وتابع: “تلقينا بلاغاً من مركز رأس محيسن يفيد تحفظهم على شخص بحوزته بنادق صيد الأسماك الممنوعة نظاما”.

وبمباشرة الحالة تبين قيامه باستخدامها في صيد كمية من الأسماك بلغت أكثر من 52 كيلو جرام وزناً حيث تمت مصادرة الوسيلة المخالفة والمصيد واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، على حد تعبيره.

وأكد الغامدي مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الاجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.