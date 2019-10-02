دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يهزم إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة

قاد النجم الأوروجواياني لويس سواريز فريقه برشلونة الإسباني، لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه إنتر الإيطالي، إلى فوز مثير 2 / 1 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند الألماني 2 / صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتصدر دورتموند الترتيب برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سلافيا براغ الترتيب بنفس الرصيد.

وعلى ملعب (كامب نو) معقل الفرليق الكتالوني، تقدم إنتر بهدف مبكر حمل توقيع لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرتدي سواريز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدفين للفريق الإسباني في الدقيقتين 58 و84.