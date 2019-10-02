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صلاح ينقذ ليفربول من السقوط في الأنفيلد أمام سالزبورج النمساوي

صلاح ينقذ ليفربول من السقوط في الأنفيلد أمام سالزبورج النمساوي
weam.co/615932

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز صعب أمام ريد بول سالزبورج، برباعية مقابل ثلاثة، في إطار الجولة الثانية من المجوعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.

تقدم ليفربول في الشوط الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 36.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 39 سجل هوانج لاعب سالزبورج هدف تقليص الفارق لينتهي الشوط الاول بتلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني فاجأ سالزبورج أصحاب الأرض بهدفين لمينامينو، وهالاند، ولكن نجح صلاح في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 69، ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالبطولة.

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