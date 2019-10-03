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الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
weam.co/615959
جازان- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير،والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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