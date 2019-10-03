التعليقات: 0

مع شركة توتال الفرنسية

«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار

«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار
weam.co/615960
الرياض- الوئام:

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد
مشروعاتها المشتركة مع شركة “توتال” الفرنسية بقيمة 2ر2 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن “أرامكو” المملوكة للدولة تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع “ساتورب” الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك “سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب” الياباني “وبنك الرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في
محادثات إعادة تمويل القروض.

وتسعى السعودية إلى التحول نحو الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج النفط الخام من خلال تطوير صناعات جديدة في البلاد والتوسع في مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أفضل استفادة من ثرواتها الطبيعية في مجال الطاقة.

يأتي ذلك فيما تعتزم “أرامكو” و”توتال” توسيع مصنع “ساتورب” من خلال إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 7ر2 مليون طن من الكيماويات سنويا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال حوالي 4 سنوات.

وتمتلك “أرامكو” 5ر62% من أسهم “ساتورب” في حين تمتلك “توتال” الحصة الباقية.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو
أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب

أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب
مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة

مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة
“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>