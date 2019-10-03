التعليقات: 0

إلى نهاية أكتوبر

مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة

مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة
weam.co/615965
الرياض- الوئام:

قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو السعودية بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية جرى تمديدها مجددا حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة الإندونيسي إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.

وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت برتامينا في أبريل نيسان من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025.

واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك لهذا المشروع في 2016.

كما قال طاهر إن برتامينا ستتخذ قرارا “سريعا وعمليا” بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.

وتخاطب برتامينا بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو
أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب

أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب
«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار

«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار
“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>