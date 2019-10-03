التعليقات: 0

المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو
weam.co/615969
الرياض- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن المملكة العربية السعودية تحركت للأمام وطوت صفحة الهجمات الارهابية على منشات النفط في شركة ارامكو.وأكد بالقول: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو.

وقال إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو اليوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب

أسعار النفط تستقر وتتخلى عن المكاسب
مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة

مسؤول حكومي: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة
«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار

«أرامكو» تستهدف إعادة تمويل ديون أحد المشروعات المشتركة بـ2.2 مليار دولار
“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7984.43 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>