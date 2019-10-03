وزير الطاقة: طوينا صفحة الهجمات وأمامنا الطرح العام الأولي لأرامكو

الرياض- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن المملكة العربية السعودية تحركت للأمام وطوت صفحة الهجمات الارهابية على منشات النفط في شركة ارامكو.وأكد بالقول: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو.

وقال إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو اليوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.