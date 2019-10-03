التعليقات: 0

بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي

باريس: «إجراءات انتقامية بالتأكيد» ستفرض على واشنطن

باريس: «إجراءات انتقامية بالتأكيد» ستفرض على واشنطن
weam.co/615976
باريس- الوئام:

أكدت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي الخميس أن “إجراءات انتقامية” ستفرض “بالتأكيد” على الولايات المتحدة بالتشاور مع الإتحاد الأوروبي إذا طبقت واشنطن خلال تشرين الأول/أكتوبر عقوباتها على منتجات أوروبية أعلنت الأربعاء.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات.

وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية لشبكة “بي اف ام ت في” وإذاعة مونتي كارلو “كررنا دائما أمام منظمة التجارة العالمية أننا نعتبر أنه من الأفضل التوصل إلى حلول ودية بدلا من خوض نزاعات تجارية”.

روابط ذات صلة

اتساع رقعة المظاهرات في العراق.. ومحتجون يقتحمون مبنى محافظة بيسان وبابل

اتساع رقعة المظاهرات في العراق.. ومحتجون يقتحمون مبنى محافظة بيسان وبابل
مجلس محافظة بغداد يقرر تعطيل العمل يوم الخميس في كل الدوائر التابعة له #العراق_ينتفض

مجلس محافظة بغداد يقرر تعطيل العمل يوم الخميس في كل الدوائر التابعة له #العراق_ينتفض
بأي طريقة… ترامب يريد لقاء «المخبر المجهول»!

بأي طريقة… ترامب يريد لقاء «المخبر المجهول»!
«ريما بنت بندر» ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

«ريما بنت بندر» ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>