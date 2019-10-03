«منشآت» تنظم ملتقى بيبان بنسخته السابعة في حائل

حائل- الوئام:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الجهود والخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مجال دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ملتقى بيبان بنسخته السابعة والمقام في منطقة حائل، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت عنوان “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”.

واستمع سموه لنبذة تعريفية عن جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور منصة “سابر” في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق وتسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي.

يشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس وأنشطة تقويم المطابقة.

كما تستهدف هيئة المواصفات بناء شراكات فعّالة مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة، لتحقيق المواءمة مع المنتجات الوطنية بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.

بالإضافة إلى دعم خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والدولي بالإضافة إلى دعم تعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية.

كان سمو أمير منطقة حائل قد افتتح ملتقى بيبان في نسخته السابعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.