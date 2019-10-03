التعليقات: 0

نقلت الحالات جميعها إلى مستشفى ظلم العام

مصرع واصابة ٩ في حادث تصادم على طريق عفيف -ظلم

مصرع واصابة ٩ في حادث تصادم على طريق عفيف -ظلم
weam.co/615986
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بلاغا عن حادث تصادم وذلك على طريق عفيف خروجاً من ظلم مما نتج عنه عدداً من الاصابات والوفيات .

وتفصيلاً : أوضح المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات ٩٩٧ بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عند الساعة ٠٥:٠٣ص والذي يفيد بوجود حادث تصادم خروجا من محافظة ظلم باتجاه عفيف على بعد ٢٠كيلو مترا ، وعند وصول أول فرقة تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات ، مما استدعى لتقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم .

وأضاف : تم فرز الحالات بالموقع بتقديم الخدمة الاسعافية المتكاملة ونقل الحالات الخمس اصابات إلى المستشفى حيث صنفت حالتين بالحرجة وثلاث حالات متوسطة فيما نقلت الحالات جميعها إلى مستشفى ظلم العام.

روابط ذات صلة

هيئة الهلال الأحمر تكشف تفاصيل مباشرة حريق قطار الحرمين

هيئة الهلال الأحمر تكشف تفاصيل مباشرة حريق قطار الحرمين
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في الطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في الطائف
الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية
تقنية البناء الحديث.. نهضة عقارية مذهلة في السعودية

تقنية البناء الحديث.. نهضة عقارية مذهلة في السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>