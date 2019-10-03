مصرع واصابة ٩ في حادث تصادم على طريق عفيف -ظلم

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بلاغا عن حادث تصادم وذلك على طريق عفيف خروجاً من ظلم مما نتج عنه عدداً من الاصابات والوفيات .

وتفصيلاً : أوضح المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات ٩٩٧ بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عند الساعة ٠٥:٠٣ص والذي يفيد بوجود حادث تصادم خروجا من محافظة ظلم باتجاه عفيف على بعد ٢٠كيلو مترا ، وعند وصول أول فرقة تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات ، مما استدعى لتقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم .

وأضاف : تم فرز الحالات بالموقع بتقديم الخدمة الاسعافية المتكاملة ونقل الحالات الخمس اصابات إلى المستشفى حيث صنفت حالتين بالحرجة وثلاث حالات متوسطة فيما نقلت الحالات جميعها إلى مستشفى ظلم العام.