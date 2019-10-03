التعليقات: 0

ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18

11 قتيلاً بينهم شرطي في احتجاجات ليلية جنوب العراق

11 قتيلاً بينهم شرطي في احتجاجات ليلية جنوب العراق
weam.co/615987
بغداد- الوئام:

قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية، اليوم الخميس، إن “11 شخصاً بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين جنوب العراق ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين”.

وأضافت المصادر أن 7 محتجين وشرطياً قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقي 4 مصرعهم في مدينة العمارة.

وذكر شهود عيان أن القوات جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر اليوم لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة.

وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد يوم الثلاثاء، بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد.

وقتل شخصان على الأقل في ذلك اليوم حينما فتحت قوات الأمن النار ومدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

ولقي 5 آخرون مصرعهم يوم الأربعاء بينهم طفل.

روابط ذات صلة

العراق ينتفض من جديد.. تظاهرات عارمة في الشوارع ترفض «المعممين»

العراق ينتفض من جديد.. تظاهرات عارمة في الشوارع ترفض «المعممين»
رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر تجول كاملا في بغداد

رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر تجول كاملا في بغداد
الجزيرة تنحاز للموقف الإيراني في مظاهرات العراق ضد الوجود الإيراني

الجزيرة تنحاز للموقف الإيراني في مظاهرات العراق ضد الوجود الإيراني
صورة متداولة لعراقيين يحرقون العلم الإيراني في التظاهرات

صورة متداولة لعراقيين يحرقون العلم الإيراني في التظاهرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>