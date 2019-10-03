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هدف النظام المعمول به حماية القطاع الهندسي

هيئة المهندسين: نسبة الشهادات المزورة شبه معدومة

هيئة المهندسين: نسبة الشهادات المزورة شبه معدومة
weam.co/615995
الرياض- الوئام:

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة، وذلك خلال “الملتقى الهندسي الثاني”، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وحضور أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة ، للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية الأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن.

مشيراً إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي، منوهاً أن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة، من أجل احلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلاً من الوافد، مؤكداً أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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