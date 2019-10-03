انقطاع الإنترنت عن 75% من الأراضي العراقية

وكالات - الوئام

سجلت السلطات انقطاعا واسعا لشبكة الإنترنت في العراق وصل الخميس الى نحو 75 % بالتزامن مع احتجاجات اجتماعية تعم أنحاء عدة من البلاد، تتم الدعوة اليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت منظمة متخصصة.

ويعاني المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية من انقطاع التواصل في ما بينهم وتعذر نشر فيديوهات وصور الاحتجاجات منذ الأربعاء.

وكان القطع في بادئ الأمر محصوراً بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتسع في وقت لاحق الأربعاء ليصبح العراق “غير متصل بالإنترنت إلى حد كبير”، وفق منظمة “نيت بلوكس” المراقبة للأمن السيبراني.

وبحلول صباح الخميس، كانت 75 في المئة من البلاد، وبينها بغداد، منقطعة تماماً عن الشبكة، بعدما أقدمت شركات “إيرثلينك” و”آسيا سيل” و”زين” المزودة للخدمة على “التقييد المتعمد” للوصول إلى الإنترنت، وفق “نيت بلوكس”.

وأشارت المنظمة إلى أن شمال البلاد، وخصوصا إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف، وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.

وكانت السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الانترنت والاتصالات الدولية، رداً على الاحتجاجات المطلبية حينها في جنوب العراق.

لم يصدر أي تعليق من السلطات العراقية حيال انقطاع الإنترنت.