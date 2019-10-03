بعد ظهوره بشكل غير مرتب.. المتحدث باسم رئيس الفلبين: رائحته منعشة

وكالات - الوئام

دافع متحدث باسم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عن الرئيس في مواجهة انتقادات لمظهره خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي قائلا “إنه يعتني بنظافته” و”جسمه يفوح برائحة منعشة”.

وتحدى المتحدث سالفادور بانيلو، الذي يرافق دوتيرتي في رحلته لروسيا، المنتقدين للاقتراب منه ليشموا رائحته.

وقال “هذا ما تقوله النساء لي عندما يقبلن الرئيس إن رائحته زكية”.

ونشر بافيل فوندرا المحرر في إذاعة سي.أر.أو بلاس اليوم الخميس على تويتر صورة لدوتيرتي وهو يصافح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وقال إنه ظهر بمظهر غير مرتب.

وتظهر صور وتسجيلات الاجتماع دوتيرتي يرتدي حلة قياسها غير مضبوط ورابطة عنقه مفكوكة.

وكتب فوندرا في تغريدته على توتير يقول “مواقع الإنترنت الروسية تعج بالتعليقات: ‘هل أمضى الليل بطوله في معاقرة الخمر؟‘‘هل غادر الحانة لتوه؟‘ ‘هل يعرف الفلبينيون بروتوكول (زيارة الدولة)‘ الناس يتساءلون”.

لكن بانيلو دافع عن الرئيس قائلا إنه فك رابطة العنق لأنها تشعره بالاختناق.

وكان دوتيرتي (74 عاما) قد ذكر ذات مرة إنه لم يمتلك حلة من قبل وأنه لا يرتدي الجوارب.