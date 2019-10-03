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لم يحدد موعد جديد

الاحتجاجات تعلّق مباريات الدوري العراقي

الاحتجاجات تعلّق مباريات الدوري العراقي
weam.co/616003
وكالات - الوئام

دفعت الاحتجاجات الدامية التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء وحظر التجول الذي فرضته السلطات، الاتحاد المحلي لكرة القدم الى تأجيل مباريات المتبقية من المرحلة الثالثة للدوري.
وأقيمت مباراة واحدة من هذه المرحلة الأربعاء، بين زاخو والكهرباء (1-2)، على أرض الأول في إقليم كردستان الشمالي، والذي بقي حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات. لكن الاتحاد العراقي أكد اليوم إرجاء المباريات المتبقية التي كان من المقرر أن تقام الخميس والجمعة في بغداد ومدن أخرى.
وقال عضو الاتحاد العراقي نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم إنه “نتيجة الأوضاع السائدة وبسبب حظر التجول (…) تقرر تأجيل مباريات المسابقة التي يفترض أن تقام في العاصمة بغداد والمدن الأخرى”.
ولم يحدد كريم موعدا جديدا لمباريات المرحلة.
وقتل 18 شخصاً على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حالياً لتطال معظم المدن الجنوبية.
وفرضت السلطات حظراً للتجول في بغداد دخل حيز التنفيذ فجر الخميس حتى إشعار آخر، إضافة إلى قرار مماثل في محافظات جنوبية عدة.

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