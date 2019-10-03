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عند 7921.15 نقطة

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية بختام التعاملات

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية بختام التعاملات
weam.co/616017
واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 36.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7921.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساسكو، والدريس، وسلامة، وجبل عمر، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وسبكيم العالمية، وأسمنت السعودية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت القصيم ، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 5.20%.
فيما كانت أسهم شركات ساسكو، والإنماء، والدريس، والرياض، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الدريس، وساسكو، والراجحي، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1.03 نقطة ليقفل عند مستوى 3776.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 128 صفقة.

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