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في مدينة الطائف

12 إدارة تعليم تتنافس بالتصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة القدم بالمملكة

12 إدارة تعليم تتنافس بالتصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة القدم بالمملكة
weam.co/616026
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاحد القادم التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة القدم بالمملكة  والتي ستقام في الفترة من 7 – 2-10 / 2 / 1441 هـ، وتضم منتخبات لـ 12 إدارة  تعليمية وهي تعليم مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الباحة ، الليث ، مهد الذهب ، عفيف ، القويعية ، جدة ، البكيرية ، وادي الدواسر ، القنفذة.

بالإضافة إلى  الإدارة المستضيفة تعليم الطائفهذا وقد رحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف  طلال بن مبارك اللهيبي  بالإدارات التعليمية المشاركة في التصفيات  موضحاً بأن إدارته قد استعدت منذ وقت مبكر بالإعداد والتجهيز لهذه التصفيات وأن اللجان المكلفة  بهذه البطولة قد أكملت استعداداتها .

مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي (النشاط الرياضي ) في الإستعداد المبكر لهذه البطولة.

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