مركز الطائف العلمي يشارك في الحدث العالمي للفضاء

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

في اطار تفعيل اليوم العالمي للفضاء تحت شعار “القمر بوابة النجوم” في الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي شارك مركز الطائف العلمي في اليوم العالمي للفضاء بحضور مدير الاشراف التربوي ومدير مركز الطائف العلمي ومدير مكتب غرب الطائف ومنسوبي المركز.

ويتم من خلاله تسليط الضوء على أهمية القمر باعتباره بوابة للنجوم، وذلك إحتفلاً بالذكرى الخمسين لأول خطوة بشرية تهبط على سطح القمر في 20 تموز/يوليه من عام 1969.

وقد خُصص هذا الموضوع للتركيز على أقرب جيران الأرض في الفضاء، وذلك احتفالاً بالإنجاز المذهل وهو الهبوط على سطح القمر، وأيضاً للتمعن في قيمة وأهمية القمر في المساعي الفضائية المستقبلية للبشرية.

ويعد الاسبوع العالمي للفضاء العالمي أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء ، ففي عام 2018، عقدت أكثر من 5000 فعالية في أكثر من 80 دولة احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء.

الجدير بالذكر أن مركز الطائف العلمي يفتح أبوابه من اليوم الخميس حتى اليوم العاشر لزوارة والإستمتاع بالقبه الفلكية.