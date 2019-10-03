شرطة الرياض عن تعنيف طفل بـ«ولاعة»… تم القبض على الفاعل 

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية معنف طفل بالولاعة. وبحسب التفاصيل فقد تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو ظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هويته.

واتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.