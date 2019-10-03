توعية 20 مركزاً وقسماً بمرور الطائف بأضرار التدخين

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

نظم فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة برنامجا توعويا تثقيفيا يستهدف مراكز وأقسام المرور.

وأشار مدير جمعية كفى بالطائف الاستاذ عبدالله بن علي الشهري أن انطلاق البرنامج جاء عقب توجيهات إدارة المرور بالطائف موضحاً ان البرنامج سيغطي أكثر من عشرين مركز و قسم مرور .

وذكر الشهري أن البرنامج افتتح يوم أمس بحضور سعادة مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني الذي ثمن بدوره جهود كفى و نشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية ، شاكراً له حرصه ودعمه المتواصل لبرامج كفى ، فيما نوه الشهري أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الاول أكثر من 70 فردأ من منسوبي المرور.

يذكر أن ( آمن) عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية، كونهم عماد الأمن وطوق الأمان ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة .