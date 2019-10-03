عمر_هوساوي لـ”الوئام”: “اعتزلت عن قناعة رغم محاولة المسؤولين”

الوئام- الرياض - عبدالمجيد بن طالب

قال قائد المنتخب السعودي ونادي النصر عمر هوساوي (34 عاما)، إن رغبته في الأعتزال “دوليا” لم تكن مفاجئة حيث كانت تراوده من بعد نهاية كأس آسيا الماضي.

وأضاف لـ”الوئام”: “تواصلت مع إداري المنتخب لمعرفة ما إذا تمت الموافقة على خطاب الاعتزال الذي قدمه قبل 5 أيام فأجابه بأن المدرب يرغب بالجلوس معك”.

وتابع: “عقدنا اجتماعا اليوم مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول الذي طلب مني العدول عن الاعتزال ومنحي فرصة أخرى للتفكير إضافة إلى راحة لعدم الانضمام لمعسكر المنتخب القادم الذي يسبق مباراة سنغافورة إلا أني أخبرته بقراري الأخير وهو الاعتزال دوليا”.

وقال”اجتمع معي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي مشكورا والذي طلب مني التفكير مجدداً إلا أن رغبتي لم تتغير مع تمنياتي لزملائي اللاعبين في المنتخب بتقديم كل ما يرضي الشارع الرياضي”.

وتحدث هوساوي عن النصر، وقال إن فترة التوقف ستكون إيجابية لنا للعودة لمستوانا المعروف مع عودة اللاعبين المصابين للفريق، مضيفا: “تعاهدنا أنا وزملائي اللاعبين على الظهور بشكل إيجابي وعدم التفريط بنقاط المباريات القادمة”.

واختتم: “لا زلنا في بداية الموسم ونحن غير راضين تماما عن المستويات الأخيرة التي قدمناها ونسعى للأفضل دائماً ونتمنى دعم الجمهور لنا في المرحلة المقبلة”.

وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله اللعب “دولياً” عبر تغريدة بحسابه الرسمي “تويتر”.

وكتب: “سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع: “‏في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي”.

يذكر أن عمر هوساوي لعب 47 مباراة دولية من بعد انضمامه الأول للمنتخب عام 2013 شارك خلال تلك الفترة في عدة بطولات أبرزها مشاركته في مونديال كأس العالم بروسيا 2018م.

وكان بارزاً طيلة مشواره مع المنتخب بوجوده المستمر في التشكيلة الأساسية مع اختلاف المدربين.