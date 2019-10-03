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القوات البحرية تنفذ التمرين البحري المختلط “جسر – 20” والمسنود “أمواج – 4”

القوات البحرية تنفذ التمرين البحري المختلط “جسر – 20” والمسنود “أمواج – 4”
weam.co/616061

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي لانطلاق مناورات التمرين البحري المختلط ( جسر – 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثل بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني وذلك يوم الأحد القادم الموافق (1441/02/07هـ) في منطقة عمليات الأسطول الشرقي في مياه الخليج العربي.

ويهدف التمرينان إلى تأمين وحماية المياه الإقليمية في الخليج وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

ويشتمل التمرينين على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

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