إعلان تشكيل الأخضر لمواجهة سنغافورة وفلسطين

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي اليوم الخميس، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة

المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

ويدخل لاعبو المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من الشهر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة منتخب السعودية 24 لاعبًا على النحو التالي: محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

كان المنتخب السعودي تعثر بالتعادل الايجابي 2 – 2 امام منتخب اليمن في افتتاحية التصفيات الشهر الماضي.