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المنتخب السعودي يعلن رسميا اللعب في رام الله بفلسطين

المنتخب السعودي يعلن رسميا اللعب في رام الله بفلسطين
weam.co/616078

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم ١٥ أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وقد أكد الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على أن لايحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الاخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

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