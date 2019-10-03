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القيادة الفلسطينية: عبور المنتخب السعودي إلى فلسطين سيتم بالترتيب مع فيفا والأردن

القيادة الفلسطينية: عبور المنتخب السعودي إلى فلسطين سيتم بالترتيب مع فيفا والأردن
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الوئام-متابعات

أكدت القيادة الفلسطينية،اليوم، أن عبور المنتخب السعودي إلى فلسطين سيتم بالترتيب مع فيفا والأردن.

و استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم ١٥ أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وقد أكد الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على أن لايحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الاخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

 

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