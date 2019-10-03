وزارة النقل توضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رسوم الطرق

الوئام-متابعات

كشفت وزارة النقل، منذ قليل عن حقيقة الأخبار المتداولة حول رسوم الطرق

و نفى المتحدث باسم وزاة النقل ،مستشار الوزير الأستاذ ياسر بن عبد العزيز المسفر ما تم تاوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020 وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأكد سعادة المستشار ان موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020 وذلك ما صرح به الوزير في لقاء مع الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما تحتفظ الوزارة في حقها الكامل في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسئ للوزارة وفق الأنظمة المعمول بها في اللمملكة