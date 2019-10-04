تعليم الطائف يدعو منسوبيه لإحضار العنوان الوطني وتسجيله

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

دعت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جميع منسوبيها من الكادر التعليمي الاداري ومن في الادارات والمكاتب والمدارس (بنين وبنات) بضرورة تسجيل عنوان وطني لكل موظف /ة ومعلم/ة لدى مؤسسة

البريد السعودي ، وتزويد إدارة الموارد البشرية – قسم بيانات الموظفين بالعنوان الوطني .

من جانبه تشارك المعلمة وجدان ميهي من متوسطة مران التابعة لمكتب المويه بتعليم الطائف بعرض ابتكارها “بنك دعم المتعلمين الالكتروني” وتشارك به في معرضي باريس والرياض.

كما دشن المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي صباح اليوم الخميس بمركز الطائف العلمي فعاليات الورشة التدريبية التفاعلية طريقك للتعليم الفعال والتي استهدفت ٩٠ معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة لمادة الكيمياء والتي تنظمها قسمي العلوم بإدارتي الاشراف التربوي (بنين وبنات).

وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) مها الزايدي ومديري إدارتي الاشراف التربوي للبنين والبنات ورئيسي قسم العلوم (بنين وبنات) ومدير مركز الطائف العلمي ومدير مكتب غرب الطائف وعدد من ومنسوبي مركز الطائف العلمي .

وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن الشراكة المجتمعية للجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية مع وزارة التعليم والتي قدمها الدكتور خالد الحوشاني أستاذ الكيمياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

واشاد النفيعي بمثل هذه اللقاءات والورش التفاعلية والتي تنمي المهارات لدى المعلم والمعلمة ومشيدا بالحضور من قبل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وتفاعلهم مع الورشة لتطوير مهاراتهم وتحسين المخرجات التعليمية لديهم على حد سواء.

كما قدم شكره لمقدم الورشة الدكتور خالد الحوشاني على جهوده الحثيثة في اعداد وتقديم الورشة وللمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات على حضورهم و لقسمي العلوم بإدارتي الاشراف التربوي على استعدادهم الأمثل للإعداد والتجهيز لهذه الورشة ولمدير مركز الطائف العلمي على استضافته لهذه الورشة ومتمنيا للجميع التوفيق والاستفادة من هذه الورشة التفاعلية الهامة .