بعد المعلمين… تعليم الطلاب العرضة السعودية

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاحد القادم المهرجان الأول للفلكور الوطني والتي ستقام في الفترة من 7 – 2-11 / 2 / 1441 هـ، والذي يعزز الموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه وتعزيز ثقافة الطلاب واكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور وسيشارك في المهرجان بواقع 20 طالبا ومعلمان ومشرف من 8 إدارة تعليمية وهي تبوك ، نجران ، مكة المكرمة ، الرياض ، عسير ، الجوف ، الاحساء.

بالإضافة إلى الإدارة المستضيفة تعليم الطائف وستقدم كل إدارة تعليم مشاركتين وهي العرضة السعودية واللون الشعبي المعروف في المنطقة .

وقد رحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بالإدارات التعليمية المشاركة في التصفيات موضحاً بأن إدارته قد استعدت منذ وقت مبكر بالإعداد والتجهيز لهذه التصفيات وأن اللجان المكلفة بهذه المهرجان قد أكملت استعداداتها مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي (النشاط الثقافي) على جهودهم للإستعداد المبكر لهذا المهرجان.