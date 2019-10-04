اصابة مواطن سقطت مركبته من منحدر في شفاء الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

باشرت الجهات الامنية والاسعافية حادثة سقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفاء بالطائف.وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الطائف العميد ناصر الشريف أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الموحده بمنطقة مكه المكرمه يفيد عن سقوط مركبه من منحدر في منطقة الشفا.

وتم نقل الفرق اللازمه للموقع واتضح ان الحاله عباره عن سقوط مركبه من نوع لكزز من منحدر يقدر ب ١٠٠متر تقريبا بمنطقة الحدبان في الطريق المودي الي الشفا وتم اخراج قائد المركبه عن طريق فريق الانقاذ ونقل عن طريق الهلال الاحمر متاثر برضوض وإصابات متوسطه وصحته مستقره ولله الحمد.

والدفاع المدني يهيب بالاخوه والاخوات قائدي المركبات با الابتعاد عن المنحدرات الخطره ومشارف الجبال متمنين السلامه للجميع.