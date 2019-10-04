شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 260 وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدداً من شركات القطاع الخاص وذلك وفق التفاصيل التالية :

التاريخ: 2019/10/08

التوقيت: من 9:00 الى 2:00

اسم المنشأة: مجموعة الفؤادية للمقاولات العامة

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09

التوقيت: من 9:00 الى 12:00

اسم المنشأة: شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة

الجنس : ذكرالمكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/09

التوقيت: من 9:00 الى 2:00

اسم المنشأة: شركة دانة الارياف

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/10

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: شركة الكفاءات العالية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/06

التوقيت: من 10:00 الى 3:00

اسم المنشأة: تضاريس نجد

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/07

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: شركة دانة الأرياف

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/07

التوقيت: من 10:00 الى 1:00

اسم المنشأة: شركة الفؤاديه للمقاولات

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/07

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: هوني مون

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/07

التوقيت: من 10:00 الى 1:00

اسم المنشأة: شركة كنتال الطبية والتجارية

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/08

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/08

التوقيت: من 9:00 الى 2:00

اسم المنشأة: مجموعة الفؤادية للمقاولات العامة

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09

التوقيت: من 9:00 الى 12:00

اسم المنشأة: شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09

التوقيت: من 8:00 الى 10:00

اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php