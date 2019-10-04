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بشركات القطاع الخاص

شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض

شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض
weam.co/616108
الرياض- الوئام:

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 260 وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدداً من شركات القطاع الخاص وذلك وفق التفاصيل التالية :

التاريخ: 2019/10/08
التوقيت: من 9:00 الى 2:00
اسم المنشأة: مجموعة الفؤادية للمقاولات العامة
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09
التوقيت: من 9:00 الى 12:00
اسم المنشأة: شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة
الجنس : ذكرالمكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/09
التوقيت: من 9:00 الى 2:00
اسم المنشأة: شركة دانة الارياف
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/10
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: شركة الكفاءات العالية
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/06
التوقيت: من 10:00 الى 3:00
اسم المنشأة: تضاريس نجد
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/07
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: شركة دانة الأرياف
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/07
التوقيت: من 10:00 الى 1:00
اسم المنشأة: شركة الفؤاديه للمقاولات
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/07
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: هوني مون
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/07
التوقيت: من 10:00 الى 1:00
اسم المنشأة: شركة كنتال الطبية والتجارية
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/08
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/08
التوقيت: من 9:00 الى 2:00
اسم المنشأة: مجموعة الفؤادية للمقاولات العامة
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09
التوقيت: من 9:00 الى 12:00
اسم المنشأة: شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/09
التوقيت: من 8:00 الى 10:00
اسم المنشأة: ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط  التالي:
http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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