وظائف في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة

المدينة المنورة- الوئام:

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج (للرجال والنساء). وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مهندس معماري داخلي ‎ (للجنسين – 3 وظائف ): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الهندسة /عمارة وتخطيط

لايشترط توفر الخبرة.

مصمم جرافيك (للجنسين – وظيفة واحدة ): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة ولايشترط توفر الخبرة.

محرر إعلام رقمي (للجنسين – وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة ولايشترط توفر الخبرة.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://www.taqat.sa/c/portal/layout