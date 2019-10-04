وظائف في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج (للرجال والنساء). وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:
مهندس معماري داخلي (للجنسين – 3 وظائف ): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الهندسة /عمارة وتخطيط
لايشترط توفر الخبرة.
مصمم جرافيك (للجنسين – وظيفة واحدة ): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة ولايشترط توفر الخبرة.
محرر إعلام رقمي (للجنسين – وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة ولايشترط توفر الخبرة.
وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa/c/portal/layout