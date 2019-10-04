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بسبب عدم الامتثال للوائح

إيقاف ترخيص معمل أثينا لمكافحة المنشطات

إيقاف ترخيص معمل أثينا لمكافحة المنشطات
weam.co/616111
أثينا- الوئام:

أوقفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، ترخيص معمل أثينا لمدة 6 أشهر، بسبب عدم الامتثال للوائح أثناء تفتيش.

قالت وادا في بيان: “معمل أثينا لم يمتثل للمعايير الدولية، بما يتعلق بنقص الدعم المؤسسي والاستثمار في المعمل”.

وبدأت الإجراءات الانضباطية الشهر الماضي بواسطة مجموعة خبراء المعامل في “وادا”، ونفذته لجنة انضباط مستقلة.

ويعني إيقاف ترخيص المعمل أنه لا يستطيع القيام بأنشطة متعلقة بمكافحة المنشطات، ومن بينها تحليل عينات الدم والبول.

وقالت وادا: “يأتي هذا للتأكد من مواصلة تحليل العينات على أعلى مستوى، لضمان الاحتفاظ بثقة الرياضيين في نظام مكافحة المنشطات”.

ويمكن للمعمل الطعن ضد القرار في محكمة التحكيم الرياضية بغضون 21 يوماً.

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