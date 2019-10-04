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عن طريق الاستخبارات التركية

زعيم الشعب الجمهوري: أردوغان يحاول الوقيعة بين المعارضين

زعيم الشعب الجمهوري: أردوغان يحاول الوقيعة بين المعارضين
weam.co/616115
انقرة- الوئام:

اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار، شخصيات في الرئاسة التركية باستخدام مسؤولين كبار في الدولة ومنهم شخصيات مرتبطة بالاستخبارات التركية، لإحداث وقيعة بين أحزاب المعارضة، بحسب ما نقله صحافي في صحيفة حرييت التركية اليوم الجمعة.

ووفقاً لقناة “الحرة” الإخبارية، كان الصحافي عبد القادر سيلفي يسأن المعارض البارز عن رأيه بشأن تصريحات لمتحدث باسم حزب “الخير”، الذي هدد بالانسحاب من تحالف بين الحزبين إذا واصل حزب الشعب الجمهوري التعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وحزب “الخير” هو حزب وسطي قومي تأسس في سنة 2017 من قبل منشقين عن حزب الحركة القومية، بسبب مخاوف من تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد تعاون مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية السابقة من خلال “تحالف الأمة”.

ومن جانبه، أشار زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى “محاولة من الرئاسة لتقسيم تحالف الأمة، وهذا ما يريده القصر”، وتوقع فشل هذه المحاولات وعدم انهيار التحالف.

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