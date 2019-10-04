قوات الأمن العراقية تطلق النار على عشرات المتظاهرين في بغداد

بغداد- الوئام:

فتحت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في بغداد. وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من حركة احتجاجية قتل خلالها 31 شخصا في البلاد، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

البحرين تحذر رعاياها

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف

الأمنية التي يمر بها.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية (بنا).