التعليقات: 0

قوات الأمن العراقية تطلق النار على عشرات المتظاهرين في بغداد

قوات الأمن العراقية تطلق النار على عشرات المتظاهرين في بغداد
weam.co/616118
بغداد- الوئام:

فتحت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في بغداد. وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

وأطلقت قوات الأمن العراقية  النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من حركة احتجاجية قتل خلالها 31 شخصا في البلاد، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

البحرين تحذر رعاياها 

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف
الأمنية التي يمر بها.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية (بنا).

روابط ذات صلة

عبد المهدي للمتظاهرين العراقيين: صوتكم مسموع ومطالبكم مشروعة

عبد المهدي للمتظاهرين العراقيين: صوتكم مسموع ومطالبكم مشروعة
خالد بن سلمان: إيران أشعلت أزمة اليمن.. حديثها عن التهدئة متاجرة رخيصة

خالد بن سلمان: إيران أشعلت أزمة اليمن.. حديثها عن التهدئة متاجرة رخيصة
منع الدخول الى العاصمة العراقية نهائيا

منع الدخول الى العاصمة العراقية نهائيا
11 قتيلاً بينهم شرطي في احتجاجات ليلية جنوب العراق

11 قتيلاً بينهم شرطي في احتجاجات ليلية جنوب العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>