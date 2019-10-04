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في مركز طبي بشمال الرياض

وافدة تحمل تخصص «الآداب» تمتهن مهنة طب التجميل بالرياض

وافدة تحمل تخصص «الآداب» تمتهن مهنة طب التجميل بالرياض
weam.co/616130
الرياض- الوئام- رائد العنزي:

ضبط فريق ادارة الالتزام بالمديرية العامة للشوؤن الصحية بمطقة الرياض مركزاً طبياً مخالفاً، وكانت إدارة الالتزام قد تلقّت بلاغاً من أحد المواطنات بلاغا عن وجود مخالفات في مركز طبي بشمال الرياض وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط ٧ مخالفات وهي وجود وافدة لا تحمل اي مؤهل طبي تعمل في المجمع كطبية جلدية وتقوم بحقن البوتكس والفيلر.

وأن المجمع يعمل بأقل من الحد الادنى من الكوادر اللازمة حسب الانظمة واللوائح ووجود ادوية منتهة الصلاحية في العيادات والمستودع.

ووجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط كما لايوجد شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء للاجهزة الليزر الموجودة في المجمع ولايتم تعقيم الادوات بشكل الصحيح داخل المجمع.

 وعدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصه بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وسيتم رفع المخالفات التي تم ضبطها الى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض لاصدار العقوبة بحق المجمع.

وشدد الدكتور فهد الشهراني على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل المجمعات و المراكز الطبية للتحقق من الامتثال للنظام؛ مثمنا تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين لوزراة الصحة لتحقيق المصلحة الوطنية.

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